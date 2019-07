L'imam de Brest blessé par balle "remercie toutes celles et ceux qui le soutiennent"

Il remercie ensuite les différents services de secours "pour leur intervention rapide" et leur accompagnement jusqu'à la prise en charge hospitalière. Rachid Eljay a aussi une pensée émue pour les voisins de la mosquée, les jeunes du quartier restés auprès de lui, le "pharmacien qui a fourni les premiers secours" ou encore le "frère Osman" s'étant interposé entre lui et l'agresseur. "Que Dieu le préserve et le guérisse" a-t-il souhaité. Le second blessé de l'attaque a écopé d'une blessure à l'abdomen et à la cuisse. L'imam est lui blessé à la main, au mollet et également à la cuisse. "Mais ça va bien, je sors du bloc opératoire (...) On vit cette épreuve de manière très apaisée" a-t-il assuré.