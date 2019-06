L'incroyable braquage d'une bijouterie parisienne

Le braquage d'une bijouterie dans le quartier des Champs-Élysées a été filmé par de nombreux témoins mercredi 5 juin. Les deux braqueurs se sont emparés de plusieurs bijoux. En tentant de fuir, ils ont été poursuivis par les riverains et ont jeté une partie de leur butin, estimés 200 000 euros. Les policiers sont toujours à leur recherche, mais les malfaiteurs ont laissé derrière eux de précieux indices.



