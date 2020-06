La famille Chouviat regrette que Christophe Castaner n'interdise pas le plaquage ventral

Quelques jours après la mort de son fils en janvier dernier, il avait demandé à Christophe Castaner la fin de certaines méthodes pratiquées par les forces de l'ordre au cours des interpellations. Ce lundi, Christian Chouviat, père de Cédric Chouviat, livreur et père de famille âgé de 42 ans décédé le 3 janvier dernier d'une asphyxie au cours de son interpellation sur le quai Branly dans le 7e arrondissement de Paris a partiellement obtenu gain de cause.

"Après le décès de Cédric Chouviat, lors de son interpellation, j'avais rencontré sa famille et je leur avais annoncé la création d'une mission conjointe entre police et gendarmerie pour passer en revue nos méthodes d'interpellation et leurs risques pour qu'un tel drame ne puisse plus survenir", a déclaré le ministre de l'Intérieur lors d'une conférence de presse, lundi 8 juin. "La police française, ce n'est pas la police américaine mais des questions légitimes se posaient. Après plusieurs mois de travail, la mission a pu me rendre ses conclusions et j'ai décidé de prendre des mesures car personne ne doit risquer sa vie lors d'une interpellation"

"La méthode de la prise par le cou dite de 'l'étrangement' sera abandonnée et ne sera plus enseignée dans les écoles de police et de gendarmerie. C'est une méthode qui comportait des dangers. Par ailleurs, si un policier ou un gendarme doit maintenir quelqu'un au sol lors de son interpellation, il sera désormais interdit de s'appuyer sur sa nuque ou son cou", a annoncé le patron de la place Beauvau.