"La liste s'allonge" : deux policiers se suicident dans le Pas-de-Calais et le Gard

Deux policiers se sont suicidés dans le Pas-de-Calais et dans le Gard, a annoncé ce lundi 22 juillet Le syndicat UNSA Police, qui déplore que "la liste s'allonge..." L'un était CRS affecté dans une compagnie de Béthune (62) et l'autre était formateur dans une école de police à Nîmes. Le CRS s'est donné la mort dans la nuit de dimanche à lundi. Il "s'est tiré une balle dans le cœur avec son arme dans sa chambre de service", détaille le syndicat. L'homme "vivait en concubinage et sans enfant". Quant au formateur, son corps a été retrouvé lundi matin à son domicile de Poulx (30). Il a mis fin à ses jours par pendaison.