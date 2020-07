Seine-Saint-Denis : l'unité de police de la CSI 93 va être dissoute

Entachée d'un scandale d'ampleur, la compagnie de sécurisation et d'intervention de Seine-Saint-Denis (CSI 93) va être dissoute par la préfecture de police de Paris, alors que quatre des six policiers suspectés de vol, détention et transport de stupéfiants ont été mis en examen un peu plus tôt ce jeudi 2 juillet, pour "faux et usage de faux en écriture".

Dans un communiqué, le préfet de police Didier Lallemant indique tirer "les conséquences des défèrements des policiers de la CSI 93" et "décidé "de revoir le fonctionnement des CSI sur la plaque parisienne". Puis précise : "au delà, il a décidé de revoir la doctrine d’emploi des CSI dans le sens d’une meilleure articulation avec les effectifs locaux de la DSPAP qu’elles appuieront plus fortement dans la lutte contre la délinquance du quotidien".