La Réunion : un surfeur retrouvé mort après une attaque de requin

La préfecture de La Réunion avait lancé un appel à "la plus grande vigilance" ce jeudi matin, quelques heures avant l'attaque mortelle. La Réunion rentre en effet dans sa transition entre l'été et l'hiver austral, une période très favorable aux activités nautiques. "Or, la fréquentation des côtes réunionnaises par les requins bouledogue, potentiellement dangereux, se fait plus importante au fur et à mesure que l'on rentre dans l'hiver austral avec un refroidissement saisonnier de la température de l'eau de mer", avaient mis en garde les services de l'Etat dans un communiqué.