La Stèle de l'ancienne synagogue de Strasbourg a été dégradée accidentellement

Dès la découverte de la stèle couchée samedi matin, la police avait ouvert une enquête "explorant toutes les pistes afin de déterminer l’origine intentionnelle ou accidentelle de l’événement", ainsi que son caractère antisémite ou non, avait indiqué le jour-même l’interlocuteur de l’AFP.





Dans l’attente des conclusions de l’enquête, le Consistoire israélite du Bas-Rhin s’était dit "consterné" par ces dégradations, qu’elles soient intentionnelles ou non. De nombreuses réactions indignées s’étaient par ailleurs fait entendre, avec des condamnations en France et à l’étranger. Il faut dire que l’Alsace n’a pas été épargnée par les actes antisémites ces dernières semaines. Des cimetière juifs ont été profanés à Quatzenheim et à Herrlisheim, au nord-est de Strasbourg. Lundi, des écrits antisémites ont encore été retrouvés devant l'entrée du personnel d'une école maternelle publique de la ville, et des croix gammées dessinées sur les murs d'une ancienne synagogue de Mommenheim (Bas-Rhin).