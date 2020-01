La veuve de Cédric C., le livreur décédé après son interpellation, "aimerait donner une explication à mes enfants"

Que s’est-il passé, dans la matinée du vendredi 3 janvier sur le quai Branly ? C'est ce qu'Anaïs, femme de Cédric C., livreur de 42 ans, veut savoir. Son mari livreur circulait en scooter quand il a été contrôlé par la police, puis interpellé. C’est au cours de cette interpellation mouvementée que le quadragénaire, père de 5 enfants dont le dernier à 2 ans, a fait un malaise. Admis à l’hôpital Georges Pompidou, il est décédé aux alentours de 3h30 du matin, dimanche 5 janvier.

Mais pour la femme de Cédric, les circonstances de cette interpellation ne sont pas claires. "J'aimerais répondre à mes enfants et leur donner une explication. Je voudrais pouvoir leur expliquer pourquoi, comment mon mari, alors qu’il était tout bêtement en train de travailler, pourquoi aujourd’hui il n’est plus avec nous alors que l’on a besoin de lui et qu'on était heureux", confie-t-elle des trémolos dans la voix, à LCI.