Lanceurs de balles de défense : pour l'IGPN, "après les blessures graves il faut s’interroger"

Plusieurs avocats ont dénoncé son usage. Des dizaines de photos et de vidéos montrant des blessés circulent sur les réseaux sociaux. L’écrivain documentariste David Dufresne poursuit son décompte. Le Défenseur des droits Jacques Toubon a dit jeudi "espérer que le gouvernement prendra des dispositions" sur l'usage des lanceurs de balles de défense (LBD), utilisés par les forces de l'ordre notamment lors des manifestations de "gilets jaunes", "devant l'évidence aujourd'hui de (leur) dangerosité". Le lendemain, le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner a continué lui à défendre cette arme dite "intermédiaire" : "Si vous supprimez les moyens de défense à nos forces de l'ordre, il leur reste quoi? Il leur reste le contact physique - et il y aura certainement beaucoup plus blessés- ou il leur reste l'utilisation de leurs armes de poing qui est la solution ultime", a-t-il déclaré sur Europe 1.





Ce samedi 19 janvier, alors que se tient le dixième samedi de mobilisation des Gilets Jaunes, un responsable de l’IGPN, police des polices, répond aux questions de nos confrères du Parisien avec l’aval de sa hiérarchie, sur l’usage du lanceur de balles. Sous couvert d’anonymat, il rappelle que le LBD peut être utilisé dans deux types de cas : si des personnes portent atteinte à l’intégrité physique d’autres et lors de la dispersion d’un attroupement lorsque des voies de faits sont commise. Le fonctionnaire précise qu’il "n’y a pas de distance minimale pour tirer, tout dépend de l’estimation de la menace".