Latifa Ibn Ziaten : "je n'ai pas peur du tout (...) s'ils veulent ma peau, je suis là"

Latifa Ibn Ziaten, la mère de l'une des premières victimes de Mohamed Merah, a fait l'objet de menace de mort. La nuit du dimanche 9 juin 2019, des inscriptions injurieuses et antisémites ont été taguées sur les murs de son domicile. Une plainte a été déposée auprès de la section antiterroriste du parquet de Paris. Au micro de nos journalistes, sa réaction était pleine de sang-froid et de retenue.



