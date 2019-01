LBD40 : La pétition d'un neurochirurgien demandant son retrait récolte près de 75 000 signatures

Le LBD40, ce lanceur de balle de défense, continue de prendre de l’ampleur médiatiquement. Et cette fois c'est pour demander son retrait. Le neurochirurgien et chef de service au CHRU de Besançon (Doubs), Laurent Thines, a monté il y a deux semaines une pétition pour "un moratoire sur l'utilisation des armes sub-létales". Et les signatures affluent. Jeudi soir, près de 75 000 personnes avaient signé le texte.