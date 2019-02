Le convoyeur de fonds disparu lundi interpellé à Amiens, une femme également arrêtée

Contacté par LCI, un ancien ami d'Adrien Derbez, qui fréquentait avec lui le club de boxe Muaythai Amiens décrit le jeune homme comme quelqu'un de "gentil" et "sans problème" : "J'ai fait plusieurs combats avec lui. Il était très investi dans ce sport. Il venait tous les jours au club et était même parti plusieurs fois faire des stages en Thaïlande. C'était il y a quatre ans environ."





A l'époque, Adrien Derbez vivait à Amiens. C'est là d'ailleurs qu'il a suivi une formation de convoyeur de fonds. "Je me souviens lui avoir fait une blague à l'époque, je lui ai dit : 'Tu vas pas nous faire une Musulin, en référence au convoyeur Toni Musulin, vous voyez?'. Pour moi, il n'était pas capable de faire ça. En même temps, je ne le voyais qu'au club , on allait pas boire des verres ensemble, nous confie ce boxeur amateur de 37 ans. Et puis un jour, on ne l'a plus vu. Il a disparu presque du jour au lendemain. C'était il y a deux ans environ. C'était peut-être pour son travail. Je ne sais pas..."