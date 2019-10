Le grand format : que deviennent nos frigos ?

JT 20H - La loi impose aux vendeurs de produits électroménagers de reprendre les anciens appareils pour les recycler. Mais dans la réalité, c'est un peu différent, car les frigos suscitent la convoitise et font l'objet d'un trafic très étonnant.

Les distributeurs d'électroménagers ont l'obligation de reprendre les appareils hors d'usage pour les recycler. Ils contiennent des gaz à effet de serre, très dangereux pour l'environnement. Mais certaines machines arrivent éventrées au centre de recyclage. À quel moment et par qui ces appareils ont-ils été pillés ? Que s'est-il passé pour qu'un réfrigérateur sur six n'ait plus de moteurs ?



