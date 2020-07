Le grand orgue de la cathédrale de Nantes, ravagé par les flammes, avait survécu à 4 siècles de péripéties

D'après les premiers éléments, l'orgue de la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul semble avoir été entièrement détruit dans le sinistre qui s'est déclenché samedi matin et qui a été rapidement circonscrit par les pompiers. La plateforme sur laquelle il se situe, érigée en 1620 et à laquelle mène un escalier de 66 marches, est "très instable et menace de s'effondrer", selon les pompiers. "C'était un très beau monument", "un orgue baroque du 17e siècle, très ancien", souligne Paul Chopelin, maître de conférence en histoire moderne à Lyon et membre du CTHS (Comité des travaux historiques et scientifiques).