Le groupe LVMH a fait espionner François Ruffin, révèle Mediapart

"On apprend aujourd'hui que les deux Bernard, Arnault et Squarcini, s'appliquent à me surveiller, moi, Fakir et mes proches. Je tiens surtout à souligner une chose : la porosité entre la surveillance privée et la police nationale. Une police nationale devenue police des PDG", a réagi sur Twitter le député, qui "étudie avec [ses] avocats" la possibilité de porter plainte. Et "remercie" Mediapart pour son enquête.