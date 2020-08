Le Havre : ce que l’on sait de la prise d’otages

Il était environ 16h30 ce jeudi lorsqu’un homme se disant armé a pris six personnes en otage dans une agence bancaire Bred-Banque Populaire située boulevard de Strasbourg, en plein centre du Havre, à quelques centaines de mètres de la mairie. Une heure et demie plus tard, la préfecture de la Seine-Maritime prévenait sur Twitter qu’une opération de police était en cours, enjoignant la population à respecter le périmètre de sécurité mis en place.

Appelé en renfort, le Raid est arrivé sur place peu après 18h30. Des négociations ont alors été lancées, en présence de la mère du forcené. Au fur et à mesure de la soirée, cinq personnes ont été libérées ou réussi à s'échapper. Peu avant 23h, les policiers d'élite ont obtenu la reddition du preneur d'otages et l'ont interpellé, libérant dans le même temps la sixième et dernière personne qui se trouvait avec lui.