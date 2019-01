"Je n’aurais jamais cru qu’il m'aurait balancé par la fenêtre" : Aïda, paraplégique à cause de son conjoint mais jugée en partie responsable

L’affaire a de quoi surprendre et choquer. Depuis maintenant cinq ans, Aïda* se bat contre l'institution judiciaire. L'affaire, rapportée par nos confrères du Maine Libre, remonte au mois d'août 2013. Un soir de cet été, la police intervient dans l'appartement où logent cette habitante du Mans, son compagnon et un ami commun, pour des faits de violences. Le compagnon, Medhi S. est connu des services de police et récemment sorti de prison selon Ouest France. Les policiers conseillent alors à la jeune femme de quitter l'appartement et de passer la nuit ailleurs.





Aïda envisage dans un premier temps de se rendre dans sa famille à Alençon, à une cinquantaine de kilomètres de là mais il est trop tard pour prendre le train. Le taxi ? Trop cher. Elle tente de joindre des amis, ainsi que le 115, en vain. "Il n'y avait plus de train. J'ai appelé le 115"... finalement, Aïda choisit de rentrer. "Je me suis dit qu’il serait calmé après tout ce temps, explique-t-elle à TF1 et LCI. Je n’aurais jamais cru qu’il m‘aurait balancé par la fenêtre et que je serais comme ça aujourd’hui."





"Aïda subissait des violences habituelles de la part de son compagnon qui n'avaient pas donné lieu à hospitalisation, mais ce soir-là il ne l'avait pas violentée", a précisé son avocat Me Mathias Jarry.