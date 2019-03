Le Mans : une manifestation de forains tourne à l'affrontement avec les forces de l'ordre

Ce lundi 25 mars, 500 forains, casqués, cagoulés et armés de battes de baseball, ont saccagé le centre-ville du Mans. Ils ont tenté de prendre d'assaut la mairie et ont affronté les forces de l'ordre. Mais comment en est-on arrivé là ? Comment un simple différend à propos d'une fête a-t-il pu déclencher des scènes aussi violentes ?



