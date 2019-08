Le porte-parole d'une association LGBT tunisienne agressé à Paris

Condamné pour homosexualité en Tunisie, Nidhal Belarbi avait fui son pays et obtenu l'asile politique en France, où l'homophobie l'a rattrapé, dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 août. Alors qu'il rentrait chez lui, aux alentours de minuit et demi, dans le 11e arrondissement de Paris, ce militant LGBT tunisien, porte-parole de l'association Shams a été passé à tabac dans la rue par quatre personnes, indique dans un communiqué le Comité IDAHO (Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, ndlr).