Le Puy-en-Velay : des malfaiteurs incendient un lycée professionnel et agressent le proviseur

"Trois départs de feu distincts ont été dénombrés (...) Des dégradations ont également été commises dans le gymnase, sur la porte du logement du proviseur, des tables et des poubelles", précise le magistrat qui indique "la présence sur place d'au moins deux intrus, non encore identifiés", mentionnés par de premiers témoins. "Les faits d'incendie du "self" présentaient un danger manifeste pour les personnes, compte tenu des trois logements occupés à l'étage supérieur", souligne Nicolas Rigot-Muller.





Le proviseur de l'établissement, cité par l'Eveil, explique avoir ouvert à "deux individus encagoulés, vêtus de noir", dont l'un portait un "chalumeau" à la main. Les sentant "belliqueux", il leur a refermé la porte au nez et a appelé la police. Il n'a pas été blessé. L'accueil des élèves sera assuré lundi pour la rentrée scolaire et un service de restauration sera mis en place, selon le recteur qui condamne "avec la plus grande fermeté ces actes de violence".





Dans un message publié sur twitter, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, a condamné l'attaque menée contre le lycée. "Ces actes de violence sur les personnes et les biens sont intolérables" a-t-il déclaré, ajoutant "les lycées sont des sanctuaires de la République. "