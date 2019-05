Le secrétaire général de l'association Stop Homophobie agressé à Paris

"Il est choqué, lui qui d’ordinaire est au chevet des personnes agressées, qui voue sa vie à aider les autres. Il n’avait lui-même plus subi ce genre de situation depuis sa jeunesse. Et là, dans son quartier en plus, en plein centre-ville de Paris, il ne s’y attendait pas" a continué Lyes Alouane.





Selon Le Parisien, l'agresseur est un homme du voisinage de Terrence Katchadourian. Ils se croisaient régulièrement en promenant leurs chiens et leur relation était cordiale. Mais l'homme était devenu plus froid et agressif depuis le passage du militant dans l'émission Envoyé spécial.