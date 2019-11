Le soir du meurtre de Maëlys, Nordahl Lelandais "recherchait une proie", témoignent deux parents

Pire, Elodie sent qu’il y a "quelque chose de pas net", lorsque Nordahl Lelandais se dirige vers elle et lui parle de leur fillette, âgée alors de 3 ans et demi. "Votre fille est très jolie, gentille et polie", lui dit-il. "Je ne comprenais pas pourquoi il me disait que ma fille était gentille et polie alors qu’à cette période-là, Emilie* était plutôt sauvage avec les gens. A partir de là, j’ai été très vigilante", raconte aujourd’hui Elodie. La mère garde alors les yeux sur sa fille, et sur cet inconnu, qui finit par quitter la soirée.

Avec le recul, les deux parents ont en effet une conviction : ce soir-là, Nordahl Lelandais "était en mode prédateur". "Il recherchait une proie. Et sa proie, ça aurait pu être notre fille", ajoutent-ils. Pour eux, l’homme âgé de 34 ans à l’époque "pensait profiter de l’inattention des parents", distraits par la fête.