"Les 12 coups de midi" : Christian Quesada avait déjà été condamné pour détention d'images pédopornographiques

Face aux enquêteurs, Christian Quesada a en tout cas reconnu les faits. "Il a reconnu la consultation régulière d’images pédopornographiques. Il reconnait avoir échangé des images avec d’autres personnes. Il reconnait être allé sur Internet pour récupérer ces images. Il n’essaie pas de dire que ces images sont arrivées par hasard dans son ordinateur", poursuit la source. "Et on ne parle pas de deux trois clichés mais de centaines d'images et vidéos compromettantes de mineurs et d'enfants subissant des viols et agressions sexuelles… Les gendarmes ont retrouvé cela dans les ordinateurs et sur des clés USB."





L’affaire a débuté en 2017 après qu’une plainte a été déposée par une adolescente de 17 ans. Celle-ci expliquait avoir dialogué sur internet avec un autre personne se faisant passer pour un mineur. "Il lui demandait de se dévêtir, de lui envoyer des photos dénudées et lui a fait des propositions ouvertement sexuelles", précise le procureur de Bourg-en-Bresse, Christophe Rode. "La difficulté a été de remonter jusqu’à l’auteur de ces messages, de l’identifier. Monsieur Quesada faisait bien sûr cela avec un pseudonyme."