Antisémitisme : derrière l'émotion, des actes quotidiens

"Le Président a fait des annonces, on espère qu’elles seront suivies d’effets, veut croire rené Lévy, un brin fataliste. "Beaucoup de choses ont été promises aux juifs de France, quand il y a eu des affaires médiatiques ou après de grandes mobilisations, comme mardi place de la République. Sur le moment, tout le monde est là, et après, plus rien. On espère que ces paroles ne seront pas des paroles en l’air." En attendant, "l’antisémitisme du quotidien" perdure.