Les locaux d'un hôpital à Créteil en proie à un incendie mortel

A Créteil, dans les locaux de l'hôpital Henri-Mondor, un bâtiment de dix étages était en proie aux flammes dans la nuit du 21 août 2019. L'incendie s'est déclaré au sixième étage du bâtiment, vers 23h, prenant au piège des étudiants infirmiers et des aides soignants dormant sur les lieux. Une cinquantaine de personnes ont été évacuées durant l'intervention des pompiers, une vingtaine d'autres ont été relogées par l'hôpital. Malgré la rapidité des secours, le bilan est lourd avec huit blessés et une personne décédée.



