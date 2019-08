Les outrages et violences contre les policiers, gendarmes et pompiers explosent

Inévitablement les épisodes successifs du mouvement des Gilets jaunes avaient mis un coup de projecteur sur le sujet. Il est également fréquent depuis quelques années d’entendre les témoignages de pompiers de plus en plus désarmés face aux comportements de plus en plus violents des citoyens à leur encontre alors qu’ils interviennent pour sauver, aider, secourir. Et voilà que les chiffres établissent désormais avec force une réalité : les dépositaires de l’autorité et les services de secours subissent bel et bien, et dans des proportions jamais atteintes, la violence au quotidien.