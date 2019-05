Les policiers jugés pour violences sur des Gilets jaunes "ont le droit à la présomption d'innocence"

Pour Loïc Travers, comme tout justiciable, les policiers ont droit à la présomption d'innocence. Le porte-parole du syndicat déclare ainsi ! "Quand on a autant de policiers qui ont utilisé la force légitime pour rétablir l’ordre public. Jusqu’à preuve du contraire, ils ont le droit à la présomption d’innocence. Il n’est pas utile de jeter des petites phrases assassines qui mettent le doute sur l’activité des policiers pendant ces six mois qui, il faut le rappeler, dans un contexte extrêmement violent, ont mis à rude épreuve les nerfs de nos collègues et qui ont eu un impact non négligeable sur leur santé et leur vie de famille".





Concernant les relations entre policiers et procureur de la République, Loïc Travers précise que "chacun est dans son rôle". "On travaille sous son contrôle en vertu du code pénal et du code de procédure pénal".





Sur les images montrant les forces de l'ordre s'en prendre à des Gilets Jaunes, le représentant d'Alliance reste inébranlable : "Si des policiers ont utilisé la force légitime, s’ils ont arrêté de nombreuses personnes, et bien c’est que [les interpellés] commettaient des exactions et c’est qu’on l’a fait en toute connaissance de cause et de façon parfaitement cadrée".





Le travail du procureur, Loïc Travers indique ne pas "avoir à le juger". "La seule chose que je lui demande, et bien c’est de faire des enquêtes à charge et surtout à décharge pour que ce soit parfaitement réglo. Il n’y a pas besoin de jeter le discrédit sur toute une profession, sur des collègues qui ont travaillé sans relâche pour rétablir le droit public dans ce pays"