Les pompiers bientôt équipés de caméras-piétons pour les protéger contre les agressions

JT 20H - Ces derniers mois, plusieurs pompiers ont été agressés par les victimes qu'elles venaient secourir. Pour la première fois, certains d'entre eux vont être équipés d'une caméra-piéton.

Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner a confirmé ce mardi la mise en place d'un nouveau dispositif qui concerne les pompiers. Comme certains policiers ou gendarmes, ils vont désormais être équipés de caméras-piétons, de gilets par balle, et seront initiés aux techniques de défense. Ces nouveaux équipements seront testés dans une dizaine de départements.



