Les recherches vont reprendre pour retrouver le sous-marin La Minerve : que s'est-il passé il y a 50 ans ?

Au fur et à mesure des heures, il faut se rendre à l'évidence, le sous-marin a bel et bien coulé. Reste l'espoir de retrouver les marins vivants. Le navire dispose d'une centaine d'heures d'oxygène une fois sous l'eau. Des hélicoptères viennent en renfort, et même le porte-avions Clemenceau prête main forte. Son personnel est appelé dans les rues de Toulon avec des haut-parleurs





À ces secours dépêchés sur la zone supposée du naufrage, s'ajoute le mini sous-marin du commandant Cousteau. "Même si c’est dans un mois, il faut retrouver cette épave, il faut l’identifier, il faut savoir pourquoi elle a coulé, il le faut", répète le médiatique explorateur océanographique.





Les recherches ne dureront pas si longtemps. Elles sont abandonnées le 2 février, soit 5 jours après le naufrage, une fois qu'il n'existe plus aucune chance de retrouver un survivant. Malgré les efforts, les moyens techniques d'alors ne permettent pas de sonder des fonds marins très profonds or au large de Toulon, ils peuvent atteindre 2000 m.





Deux autres campagnes de recherche seront menées - en 1968 et en 1969 - , sans plus de succès, avant que la Marine ne classe l'affaire secret défense. La Grande Muette se mure dans le silence et laisse les 52 familles endeuillées dans l'ignorance.