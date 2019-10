Les règles de sécurité des manèges

JT 20H - Chaque année, un Français sur trois se rend dans une fête foraine. Mais quelle est précisément la réglementation en vigueur concernant les manèges ? À quelle fréquence les attractions doivent-elles être contrôlées ?

Avant l'ouverture d'une attraction, chacun forain doit remettre aux autorités des certificats de contrôles techniques et de bon montage. Les manèges sont soumis à un contrôle lors de leur mise en service, puis tous les trois ans pour les attractions pour les enfants, du type carrousel, et tous les ans pour les manèges à sensation forte.



