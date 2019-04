Les vols à la tire enregistrent une forte hausse

Certains l'expliquent par une surmobilisation des forces de l'ordre sur les Gilets jaunes. Quoi qu'il en soit, les chiffres de la délinquance ont nettement augmenté depuis le mois de novembre 2018, selon le ministère de l'Intérieur. Les cambriolages sont en hausse de 9% et les vols à la tire de 7%. Mais c'est sans doute le métro parisien qui détient la palme, avec 33% d'augmentation des vols depuis le début de l'année 2019. Effectivement, les pickpockets ne sont pas difficiles à trouver.



