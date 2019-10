Rixe à l'arme blanche en Seine-Saint-Denis : un adolescent mort, trois arrestations

VIOLENCE - Une rixe à l'arme blanche a eu lieu ce vendredi matin, vers 11h20, devant l'établissement scolaire Pierre et Marie Curie, aux Lilas (Seine-Saint-Denis). Un adolescent a été tué après avoir été poignardé, et trois suspects ont été placés en garde à vue.

En 2018, un collégien de 13 ans avait été tué dans une rixe entre jeunes des Lilas et de Bagnolet, du Pré-Saint-Gervais et de Romainville, d'autres villes de Seine-Saint-Denis. Quatre personnes âgés de 15 à 16 ans avaient alors été mis en examen et placés en détention et un cinquième jeune, âgé de 17 ans, avait été placé sous le statut intermédiaire de témoin assisté.