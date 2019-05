Listeria : une femme enceinte perd son bébé après avoir consommé du fromage contaminé

En avril dernier, le ministère de l'agriculture et de l'alimentation avait décidé du "retrait par mesure de précaution et du rappel, de l’ensemble des fromages au lait cru et au lait pasteurisé fabriqués par la Société Fromagère de la Brie sur son site de St Siméon (FR 77 432 001 CE et FR 77 436 001 CE)", indique le ministère. La société est depuis, à l'arrêt, sur ordre de la Préfecture. En 2014 déjà, la société avait rappelé des fromages en raison de la listeria.