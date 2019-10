Accident mortel de manège à Firminy : ce que l’on sait du drame

FAIT DIVERS – Une femme de 24 ans est décédée et une autre âgée de 20 ans a été grièvement blessée dans un accident de manège survenu lundi soir à Firminy dans la Loire. Quatre personnes, propriétaires ou exploitants de l’attraction ont été placées en garde à vue.

C'est une des plus grosses fêtes foraines de France. Mais quelques jours avant la fin de la manifestation, la Vogue des noix de Firminy (Loire), a connu une tragédie lundi.

Lundi soir, des dizaines de personnes participent à la Vogue des noix, troisième fête foraine la plus importante de France derrière la Foire du Trône et la Foire de Nancy, et organisée cette année du 12 au 20 octobre 2019. Alors que la fête, qui accueille 250 attractions dans le centre-ville de cette commune située à 15km au sud de Saint-Etienne, doit fermer ses portes à 22 heures, un terrible accident se produit sur l'attraction Sky Flyer.

A 21h20, la balancelle où se trouvaient deux jeunes femmes a heurté un autre manège situé à proximité, selon les informations communiquées ce mardi par le procureur de Saint-Etienne David Charmatz. Avec le choc, pour une raison qui demeure encore indéterminée, toutes deux ont été projetées au sol.