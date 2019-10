Loire : une jeune femme tuée dans un accident de manège

JT 20H - Un terrible accident a eu lieu lundi soir dans une fête foraine à Firminy, dans la Loire. Deux jeunes femmes ont été projetées de leur manège. L'une d'elles est morte à l'arrivée des secours, la seconde est grièvement blessée.

Deux manèges sont entrés en collision dans une fête foraine de Firminy dans la soirée du lundi 14 octobre. Deux personnes ont chuté de quinze mètres de haut. La jeune femme de 24 ans n'a pas survécu. Son amie, elle, est grièvement blessée. Le maire assure que rien n'est laissé au hasard dans cette enquête. Les auditions du propriétaire et des exploitants se poursuivent ce mardi soir.



