Loiret : deux pompiers mis en examen pour agressions sexuelles sur des sapeurs-pompiers mineurs

C'est une affaire sordide qui vient ternir l'image des soldats du feu. Ce mercredi, le procureur de la République de Montargis a confirmé que deux sapeurs-pompiers volontaires de Montargis (Loiret) avaient été mis en examen pour agressions sexuelles sur mineurs, après que le fait divers a été révélé dans la presse.

Les deux suspects sont "un homme âgé de 50 ans, qui avait une emprise sur les jeunes dont il s’occupait au sein des jeunes pompiers volontaires" et "un sapeur-pompier de 21 ans", qui faisait partie de ce groupe de jeunes, et qui est, "lui aussi, devenu agresseur plus tard. Les victimes, des garçons et des filles, avaient à l’époque des faits entre 12 et 16 ans. Ils ont subi des attouchements à caractère sexuel", a détaillé le procureur. Les premiers faits remonteraient à 2005.