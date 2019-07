Loiret : un enfant d'un an entre la vie et la mort après avoir été oublié dans une voiture

FAIT DIVERS - Un enfant d'un an a été hospitalisé en urgence dimanche après-midi après avoir passé plus de deux heures enfermé dans la voiture de ses parents à Gaubertin dans le Loiret où ces derniers l'avaient oublié. Placés en garde à vue, le couple a pu au bout de quelques heures et après avoir répondu aux questions des enquêteurs se rendre au chevet de leur bébé dont le pronostic vital était engagé.