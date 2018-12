Loiret : une mère tuée sous les yeux de sa fille de 4 ans, deux hommes en garde-à-vue dont son ex-compagnon

La victime, âgée de 30 ans et mère de famille, a été poignardée à son domicile aux alentours de 7h30, à Pannes, dans le Loiret. Son agresseur s'est introduit chez elle en brisant une vitre, avant de la frapper plusieurs fois à mains nues et de lui porter "au moins un coup de couteau dans le dos qui serait à l'origine du décès", a expliqué le procureur de Montargis à un correspondant de l'AFP. L'homme a ensuite pris la fuite. La fille du couple, âgée de 4 ans, a assisté à la scène et a été hospitalisée.





Deux hommes ont été interpellés et placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête ouverte pour "homicide", dont l'ex-compagnon de la victime, âgé de 32 ans, soupçonné d'avoir commis le meurtre, selon le parquet.