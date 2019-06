Longjumeau : des centaines de voitures partent en fumée

À Longjumeau, juste derrière l'autoroute A6, l'entrepôt d'une société de remorquage a été ravagé par un incendie ce samedi 1er juin 2019. Il ne reste plus rien des 150 voitures présentes dans le garage. Au total, 70 pompiers ont lutté contre les flammes une bonne partie de la matinée. Un épais nuage a été visible sur 30 km de Paris jusqu'à l'aéroport d'Orly. Le sinistre n'a fait aucune victime.



