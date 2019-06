Lorient : les enquêteurs toujours à la recherche du chauffard

Le soir du dimanche 9 juin 2019, à Lorient, un chauffard a renversé deux enfants. Ce dernier a été identifié et la police est à sa recherche. L’enquête a permis d’en savoir plus sur son profil. Ce suspect a vingt ans, n’a pas le permis de conduire et a déjà fait parler de lui dans des affaires de drogue et de violence. Il risque désormais dix ans de prison.



