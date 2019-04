Lourdes : un forcené retranché chez lui avec plusieurs otages maîtrisé par le Raid, son ex-femme blessée

Le Raid a interpellé mardi après-midi un forcené qui avait tiré "des coups de feu vers l'extérieur" et s'était retranchée dans un pavillon de Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées, où il retenait "deux ou trois personnes". Selon nos informations, l'individu interpellé sans incident est un ancien militaire. Il s'agirait d'une affaire de droit commun et non terroriste. Avant d'être maîtrisé par le Raid, il avait blessé son ex-femme par balle. Le pronostic vital de cette dernière n'est pas engagé.





Selon le procureur de la République de Tarbes, Pierre Aurignac, l'homme interpellé est "connu de la justice pour des précédents vis-à-vis de son ex-conjointe". Les faits, qui avaient débuté vers "11h ce (mardi) matin", se sont déroulés dans l'appartement de la femme, située dans une maison de couleur grise à deux niveaux et dont les volets blancs sont tous fermés.