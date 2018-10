Lynchage à Garges-lès-Gonesse : deux semaines après, le difficile témoignage de l'ado agressé

Il a été roué de coups par une bande de jeunes armés jusqu’aux dents. Deux semaines après avoir été sauvagement agressé, Othman, 17 ans, panse ses plaies. "Ça n’a pas été facile, surtout dans le camion d’ambulance", commente sobrement à notre micro le jeune homme, aujourd’hui tiré d’affaire. Sa mère est désemparée : "C’est très grave. Toute cette violence, pourquoi ? Aujourd’hui mon fils a eu ça mais demain ils vont peut-être tuer quelqu’un."





L’agression s’est déroulée sur le parking de la cité de la Dame blanche à Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise). Une ville régulièrement sujette à des poussées de violences, entre déscolarisation, délinquance et trafic de drogue. Face à notre caméra, les habitants ne cachent pas leur exaspération. "C’est trop difficile, je vais vendre et partir. J’ai peur pour mon fils et mon petit-fils", déplore une mère croisée sur le marché.