Lyon : enquête ouverte après l'agression raciste d'une famille en marge de la finale de la CAN

La famille a également déclaré que leurs agresseurs avaient proféré des menaces et des insultes à caractère raciste. Les victimes ont indiqué aux enquêteurs que le groupe d'assaillants avait frappé le véhicule et brisé une vitre, causant de légères blessures au père de famille, qui s'est vu reconnaître six jours d'ITT.





L'enquête a été confiée à la sûreté départementale du Rhône, et le parquet a indiqué qu'il cherchait à déterminer si ce groupe avait pu commettre d'autres faits lors de cette soirée. Des groupes d'extrême droite sont implantés de longue date dans le Vieux-Lyon, par exemple les mouvements Génération identitaire ou le Bastion social.