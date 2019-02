Explosion suivie d'un incendie à Lyon : deux morts dont un enfant

L'effroi ce samedi soir à Lyon. Une femme et un enfant ont perdu la vie dans la capitale des Gaules après une explosion suivie d'un incendie dans un immeuble de deux étages situé route de Vienne, dans le 7e arrondissement. "Deux corps ont été retrouvés, une femme et un enfant", a indiqué à l'AFP le procureur de Lyon, ajoutant avoir ouvert une enquête pour déterminer "les causes et les circonstances" de ce drame dans lequel quatre autres personnes ont été légèrement blessées.





L'alerte avait été donnée peu après 20H30. Les pompiers sont arrivés sur les lieux rapidement et en nombre, déployant 75 personnes et 27 véhicules, a fait savoir la préfecture du Rhône.