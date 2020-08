Lyon : nouvel incendie visant une mosquée, la piste criminelle privilégiée

Vendredi dernier, un local annexe de la salle de prières de Bron, en proche banlieue de Lyon, avait déjà été endommagé par un incendie probablement d'origine criminelle, selon le parquet. "Quelques jours après Bron, la communauté musulmane est en émoi devant la multiplication de ces actes de haine et d'intolérance", a dénoncé auprès de l'AFP Abdallah Zekri, président de l'Observatoire national de lutte contre l'islamophobie et délégué général du Conseil français du culte musulman. "Je ne peux que condamner avec force de tels agissements et adresse toute ma solidarité aux habitants de Lyon, encore sous le choc de ce qui s'est passé à Bron", a-t-il ajouté.

Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur et des Cultes, Gérald Darmanin, a condamné cette nouvelle tentative d'incendie dans l'agglomération lyonnaise, "la deuxième cette semaine". "Actes antimusulmans, antisémites, antichrétiens : ces agissements imbéciles et haineux sont contraires à tout ce qu’est la France. Je protégerai la liberté de culte", a-t-il assuré.

Le maire de Lyon, Grégory Doucet, a lui adressé ses "remerciements aux pompiers pour leur efficacité" et apporté son "soutien aux fidèles". "Une nouvelle fois, une mosquée est prise pour cible sur Lyon et sa métropole. Ces actes d’intolérances sont odieux." Le président de la métropole de Lyon, Bruno Bernard, a de son côté rappelé que "la liberté de culte est un droit fondamental". "Si ces incendies des mosquées de Bron et de Lyon 2ème sont criminels, ces actes sont inqualifiables et haineux", a-t-il indiqué, en apportant "tout (son) soutien fraternel à la communauté musulmane."