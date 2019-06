Un des parrains de la mafia calabraise arrêté en à la sortie de son hôtel... en Saône-et-Loire

L’opération s’est faite dans la plus grande discrétion et a porté ses fruits. Jeudi matin, les enquêteurs de la Brigade nationale de recherche des fugitifs (BNRF) ont interpellé un des ténors de la mafia calabraise à la sortie d’un hôtel de Mâcon en Saône-et-Loire où il séjournait avec un autre homme.





"Giuseppe Cortese, 53 ans, connu comme membre de la Ndrangheta, était arrivé dans l’hexagone quelques jours plus tôt. Il a été arrêté dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen qui visait à interpeller simultanément en Italie, en France et en Allemagne 31 personnes appartenant à réseau spécialisé dans l’importation de cocaïne en provenance de Colombie et du Venezuela et à destination de l’Europe", indique le commandant Bruno Le Boursicaud à LCI confirmant une information du Parisien.