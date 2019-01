Maintien de l'ordre : Beauvau réfléchit comment tirer les conséquences de la crise des Gilets jaunes

DÉCRYPTAGE - Face à la violence née des confrontations entre les Gilets jaunes et les forces de l'ordre, le ministère de l’Intérieur réfléchit aux leçons à tirer de cette longue séquence de maintien de l’ordre et aux ajustement de la doctrine d’emploi des forces de l’ordre face à des manifestants violents, en amont et en aval des interpellations.