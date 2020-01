Maintien de l'ordre : Castaner recevra la famille de Cédric Chouviat et réclame un usage de la force "proportionné et maîtrisé"

"Cet usage de la force doit être toujours, en toutes circonstances, même face aux insultes, même face aux projectiles, aux coups, à la brutalité, proportionné et maîtrisé. Jamais excessif, encore moins gratuit. Il en va de l'honneur de la police, et du sens de sa mission", a déclaré le "premier flic de France", qui a également salué l'engagement des forces de l'ordre. L'usage de la force est pour les policiers et gendarmes "une lourde responsabilité", a indiqué dans son propos Christophe Castaner.

Pour le ministre, les Français et les forces de sécurité ont besoin de "confiance mutuelle, durable". "J'ai conscience que cette relation a pu être affectée par les mois difficiles que nous avons traversés", a reconnu le ministre, une allusion au mouvement des Gilets jaunes, mais aussi à "des événements plus récents" : la mort de Cédric Chouviat, ou encore le tir de LBD effectué bout portant à Paris le 9 janvier dernier, et pour lequel une enquête à été ouverte.

En décembre dernier, il avait déjà exhorté policiers et gendarmes "à l'usage adapté et réglementaire" des grenades de désencerclement et de lanceurs de balles de défense. "Il y a pu avoir des fautes, quand il y a des fautes il y a des enquêtes, elles sont ensuite clôturées et mises à disposition de la justice", avait alors concédé le ministre de l'Intérieur sur BFMTV.