La grenade GLI-F4 retirée immédiatement de la dotation des forces de l'ordre

"Elles n'ont pas une couleur, elles n'ont pas un signalement spécifique et il est arrivé, il y a plusieurs mois, que des policiers soient obligés de les utiliser pour se désengager d'une menace et que des manifestants les prenant volontairement en main se blessent gravement. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il nous faut retirer les GLI-F4", a déclaré le ministre de l'Intérieur sur France 3, ce dimanche.

Lancée à la main ou tirée à l’aide d’un lanceur "Cougar", la GLI-F4, autorisée en France depuis 2011, est composée d'une substance explosive de 25 grammes de TNT, et de 10 grammes de "2-Chlorobenzylidène malonitrile" ou "gaz CS". Son explosion provoque un triple effet : un effet sonore très puissant (165 décibels à 5 mètres, c'est plus qu'un avion au décollage), un effet lacrymogène à cause du gaz CS, et un "effet de souffle" qui consiste en une onde de choc et en la projection de petits éclats sur des dizaines de mètres.

En 2017, dans un rapport le Défenseur des droits avait souligné la dangerosité de cette arme,"eu égard à sa composition" et estimait sa présence dans la dotation des opérations de maintien de l'ordre comme "problématique" prônant ensuite son interdiction. En juin 2018, après une grave blessures subie par un jeune homme lors d'une opération de gendarmerie sur la Zad de Notre-Dame-des-Landes, l'Intérieur avait annoncé qu'il allait "remplacer progressivement" les GLI-F4 mais qu'elles seraient utilisées "jusqu'à épuisement des stocks".