Maintien de l'ordre : quelles alternatives au lanceur de balles de défense ?

En matière de maintien de l'ordre, l'efficacité des moyens dépend aussi des choix politiques. L'ACAT estime ainsi qu'"à moyen et long termes, le recours à des armes de plus en plus offensives participe de l'accroissement du niveau de violence et concoure à creuser le fossé entre les forces de sécurité et la population. L'usage indiscriminé ou excessif de la force par la police pouvant engendrer la solidarisation de la foule avec les protestataires que la police cherche à isoler et augmenter ainsi le risque de menace à l'ordre public".





L'ONG observe qu'un modèle différent se développe dans d'autres pays européens : "Basé sur le dialogue et la désescalade, le modèle dit 'KFCD' (Knowlegde, Facilitation, Communication, Differenciation) vise notamment à minimiser les violences collatérales, inutiles ou dangereuses, ainsi qu'à construire et à entretenir un dialogue permanent avec la foule afin de permettre une désescalade des tensions."